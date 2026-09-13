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SSD Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A)

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Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
510
Энергопотребление
1.55
  • Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723417
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
510
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
1.55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A)

Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
510
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
1.55
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Western Digital Green 1Tb (WDS100T5G0A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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