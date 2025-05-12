Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)
256 ГБ SSD-накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-256GT-C] с контроллером Silicon Motion SM2258 выполнен в форм-факторе 2.5 дюймов. Имеющий в основе флеш-память 3D NAND модуль долговременной памяти станет практичным решением для ноутбука, в том числе имеющего игровую направленность. Он подключается к интерфейсу SATA III и обеспечивает компьютеру 256 Гб дискового пространства для размещения любого пользовательского контента, включая программы и ресурсозатратные видеоигры. Тонкий и компактный твердотельный накопитель ADATA SU800 [ASU800SS-256GT-C] является современным и продвинутым аналогом жесткого диска, позволяющим считывать и записывать данные на более высокой скорости. Скорость чтения данных в этой модели достигает серьезной цифры в 550 Мбайт/с, а запись информации происходит на скорости в 500 Мбайт/с. Обладая увеличенным по сравнению с SSD-модулями прежних поколений сроком службы и выгодной ценой, такой накопитель завоевал себе популярность у геймеров и любителей тюнинга ПК в целом.
Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)
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Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, хорошего бренда.
Достоинства:
Комментарий:
Заменили ssd в iMac, всё отлично работает Доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
В работе уже полгода. Работает быстро и стабильно, проблем с накопителем не было. Большего и не нужно. По факту на накопителе 480 гб, имейте в виду.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный.Скорость записи 400, А чтения 507. Был куплен в ноутбук Но 137. Увиделся системой сразу. Только в Биос надо отключить секур бут
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, взял для роутера, как хранилище файлов. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
В целом, я очень доволен своим выбором SSD диска. Он значительно улучшил производительность моего компьютера и стал надежным помощником в повседневной работе. Рекомендую всем, кто ищет способ повысить скорость и эффективность своего устройства!
Достоинства:
Комментарий:
Сын доволен -подарила на праздник
Достоинства:
Комментарий:
Поставила взамен испорченного диска (пролила кофе), пока работает и нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает и это главное. Скорости и обьема хватает. Всегда беру только эту фирму.
Достоинства:
Комментарий:
Диск использован для установки OS. Всё прекрасно. Проверено, что товар оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает за свою стоимость
Достоинства:
Комментарий:
Только установил сегодня. Без сложностей всё на своем месте и установлена новая система и дааа... ноутбук стал шустрым, взбодрился! Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Купил ,но не пригодился, к сожалению вскрыл его придется на авито выложить
Достоинства:
Комментарий:
Ноутбук ожил после замены с hdd на ssd
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data SU800 256Gb (ASU800SS-256GT-C)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, хорошего бренда.
Достоинства:
Комментарий:
Заменили ssd в iMac, всё отлично работает Доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
В работе уже полгода. Работает быстро и стабильно, проблем с накопителем не было. Большего и не нужно. По факту на накопителе 480 гб, имейте в виду.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный.Скорость записи 400, А чтения 507. Был куплен в ноутбук Но 137. Увиделся системой сразу. Только в Биос надо отключить секур бут
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, взял для роутера, как хранилище файлов. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
В целом, я очень доволен своим выбором SSD диска. Он значительно улучшил производительность моего компьютера и стал надежным помощником в повседневной работе. Рекомендую всем, кто ищет способ повысить скорость и эффективность своего устройства!
Достоинства:
Комментарий:
Сын доволен -подарила на праздник
Достоинства:
Комментарий:
Поставила взамен испорченного диска (пролила кофе), пока работает и нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает и это главное. Скорости и обьема хватает. Всегда беру только эту фирму.
Достоинства:
Комментарий:
Диск использован для установки OS. Всё прекрасно. Проверено, что товар оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает за свою стоимость
Достоинства:
Комментарий:
Только установил сегодня. Без сложностей всё на своем месте и установлена новая система и дааа... ноутбук стал шустрым, взбодрился! Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Купил ,но не пригодился, к сожалению вскрыл его придется на авито выложить
Достоинства:
Комментарий:
Ноутбук ожил после замены с hdd на ssd