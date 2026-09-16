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Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522)

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Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522) - фото 1
Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
Сердцевидная
Ширина, мм
52
Общая длина, мм
295
  • Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522) - фото 1
  • Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723278
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
Сердцевидная
Ширина, мм
52
Общая длина, мм
295
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х7
Вес, г.
210

Описание товара Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522)

Бороздовичок PROLine GRINDA 421522 предназначен для садово-огородных работ. V-образное лезвие позволяет создавать ровные борозды. Деревянная ручка обеспечивает надежный хват и снижает утомляемость оператора. Инструмент выполнен из стали, за счет чего имеет длительный эксплуатационный период.

Отзывы о товаре Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
Сердцевидная
Ширина, мм
52
Общая длина, мм
295
Страна производитель
Китай
Описание
Бороздовичок PROLine GRINDA 421522 предназначен для садово-огородных работ. V-образное лезвие позволяет создавать ровные борозды. Деревянная ручка обеспечивает надежный хват и снижает утомляемость оператора. Инструмент выполнен из стали, за счет чего имеет длительный эксплуатационный период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бороздовичок GRINDA ProLine 80х52х295 мм, деревянная ручка, (421522) - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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