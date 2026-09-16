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Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514)

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Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514) - фото 1
Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
86
Общая длина, мм
265
  • Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514) - фото 1
  • Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723254
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514)
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
86
Общая длина, мм
265
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х9
Вес, г.
290

Описание товара Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514)

Инвентарь для обработки почвы Grinda - это незаменимый инструмент для садоводов и огородников. Рабочая часть выполнена из прочной стали, обеспечивающей долговечность и надежность в процессе использования. Общая длина инвентаря составляет 265 мм, что делает его удобным для работы в различных условиях. Деревянная рукоятка предоставляет комфортный хват, минимизируя усталость при длительном использовании. Бренд Grinda известен своим качеством и надежностью, поэтому этот инструмент станет отличным помощником в уходе за Вашим садом.

Отзывы о товаре Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
86
Общая длина, мм
265
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda - это незаменимый инструмент для садоводов и огородников. Рабочая часть выполнена из прочной стали, обеспечивающей долговечность и надежность в процессе использования. Общая длина инвентаря составляет 265 мм, что делает его удобным для работы в различных условиях. Деревянная рукоятка предоставляет комфортный хват, минимизируя усталость при длительном использовании. Бренд Grinda известен своим качеством и надежностью, поэтому этот инструмент станет отличным помощником в уходе за Вашим садом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли-рыхлитель GRINDA ProLine 120х86х265 мм, 3-х зубые, деревянная ручка (421514) – стоимость товара 430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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