Top.Mail.Ru
Совок посадочный RACO 330 мм, средний, пластмассовая ручка, (4207-53482) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Совок посадочный RACO 330 мм, средний, пластмассовая ручка, (4207-53482)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Совок посадочный RACO 330 мм, средний, пластмассовая ручка, (4207-53482)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
330
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723229
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Совок посадочный RACO 330 мм, средний, пластмассовая ручка, (4207-53482)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х6х3
Вес, г.
150

Описание товара Совок посадочный RACO 330 мм, средний, пластмассовая ручка, (4207-53482)

Инвентарь для обработки почвы Raco — это надежный и удобный инструмент, который станет отличным помощником на вашем садовом участке. Рабочая часть изделия изготовлена из высококачественной стали, что гарантирует прочность и долговечность в использовании. Общая длина инструмента составляет 330 мм, что обеспечивает оптимальную маневренность и удобство в работе. Рукоятка из прочного пластика обеспечивает комфортное удержание и снижает утомляемость рук во время продолжительной работы. Бренд Raco известен своим качеством и инновационным подходом к созданию садового инвентаря, что делает этот инструмент надежным выбором для любого садовода.

Отзывы о товаре Совок посадочный RACO 330 мм, средний, пластмассовая ручка, (4207-53482)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Raco — это надежный и удобный инструмент, который станет отличным помощником на вашем садовом участке. Рабочая часть изделия изготовлена из высококачественной стали, что гарантирует прочность и долговечность в использовании. Общая длина инструмента составляет 330 мм, что обеспечивает оптимальную маневренность и удобство в работе. Рукоятка из прочного пластика обеспечивает комфортное удержание и снижает утомляемость рук во время продолжительной работы. Бренд Raco известен своим качеством и инновационным подходом к созданию садового инвентаря, что делает этот инструмент надежным выбором для любого садовода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный RACO 330 мм, средний, пластмассовая ручка, (4207-53482) - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...