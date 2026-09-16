Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
375
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 723227
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
440 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
375
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х9х4
Вес, г.
260
Описание товара Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512)
Совок посадочный "PROLine" с деревянной ручкой, GRINDA 421512, 180х90х375ммСовок посадочный GRINDA 421512, предназначен для подготовки почвы при пересадке комнатных или садовых растений. Рабочая часть из высококачественной стали. Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.Вес, кг: 0.27 Диаметр рукоятки, мм: 32 Длина рабочей части, мм: 180 Длина рукоятки, мм: 130 Длина, мм: 375 Защитное покрытие полотна: порошковая покраска Конструкция: нескладная Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал рукоятки: дерево Толщина металла без покрытия, мм: 1 Толщина металла с покрытием, мм: 1.15 Ширина, мм: 90
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
375
Страна производитель
Китай
Совок посадочный "PROLine" с деревянной ручкой, GRINDA 421512, 180х90х375ммСовок посадочный GRINDA 421512, предназначен для подготовки почвы при пересадке комнатных или садовых растений. Рабочая часть из высококачественной стали. Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.Вес, кг: 0.27 Диаметр рукоятки, мм: 32 Длина рабочей части, мм: 180 Длина рукоятки, мм: 130 Длина, мм: 375 Защитное покрытие полотна: порошковая покраска Конструкция: нескладная Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал рукоятки: дерево Толщина металла без покрытия, мм: 1 Толщина металла с покрытием, мм: 1.15 Ширина, мм: 90
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512) - стоимость товара 440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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