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Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512)

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Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512) - фото 1
Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
375
  • Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512) - фото 1
  • Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
375
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х9х4
Вес, г.
260

Описание товара Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512)

Совок посадочный "PROLine" с деревянной ручкой, GRINDA 421512, 180х90х375ммСовок посадочный GRINDA 421512, предназначен для подготовки почвы при пересадке комнатных или садовых растений. Рабочая часть из высококачественной стали. Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.Вес, кг: 0.27 Диаметр рукоятки, мм: 32 Длина рабочей части, мм: 180 Длина рукоятки, мм: 130 Длина, мм: 375 Защитное покрытие полотна: порошковая покраска Конструкция: нескладная Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал рукоятки: дерево Толщина металла без покрытия, мм: 1 Толщина металла с покрытием, мм: 1.15 Ширина, мм: 90

Отзывы о товаре Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
375
Страна производитель
Китай
Описание
Совок посадочный "PROLine" с деревянной ручкой, GRINDA 421512, 180х90х375ммСовок посадочный GRINDA 421512, предназначен для подготовки почвы при пересадке комнатных или садовых растений. Рабочая часть из высококачественной стали. Защитное покрытие обеспечивает долгий срок службы.Вес, кг: 0.27 Диаметр рукоятки, мм: 32 Длина рабочей части, мм: 180 Длина рукоятки, мм: 130 Длина, мм: 375 Защитное покрытие полотна: порошковая покраска Конструкция: нескладная Материал корпуса: нержавеющая сталь Материал рукоятки: дерево Толщина металла без покрытия, мм: 1 Толщина металла с покрытием, мм: 1.15 Ширина, мм: 90
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный GRINDA ProLine 180х90х375 мм, деревянная ручка, (421512) - стоимость товара 440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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