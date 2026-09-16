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Грабли садовые GRINDA ProLine 64х100х270 мм, 4-х зубые, деревянная ручка, (421515) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли садовые GRINDA ProLine 64х100х270 мм, 4-х зубые, деревянная ручка, (421515)

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Грабли садовые GRINDA ProLine 64х100х270 мм, 4-х зубые, деревянная ручка, (421515)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
270
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Грабли садовые GRINDA ProLine 64х100х270 мм, 4-х зубые, деревянная ручка, (421515)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
270
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х10х9
Вес, г.
220

Описание товара Грабли садовые GRINDA ProLine 64х100х270 мм, 4-х зубые, деревянная ручка, (421515)

Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и эффективный инструмент, предназначенный для облегчения садовых и огородных работ. Рабочая часть выполнена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и стойкость к коррозии. Общая длина инструмента составляет 270 мм, что делает его удобным для обработки почвы и выполнения различных садовых задач. Рукоятка из натурального дерева отличается эргономичным дизайном, обеспечивая комфортное удержание и снижая усталость рук при длительной работе. Бренд Grinda гарантирует высокое качество изготовления и надежность в каждом используемом инструменте, что делает его незаменимым помощником для всех любителей садоводства и профессионалов.

Отзывы о товаре Грабли садовые GRINDA ProLine 64х100х270 мм, 4-х зубые, деревянная ручка, (421515)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
270
Страна производитель
Россия
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и эффективный инструмент, предназначенный для облегчения садовых и огородных работ. Рабочая часть выполнена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и стойкость к коррозии. Общая длина инструмента составляет 270 мм, что делает его удобным для обработки почвы и выполнения различных садовых задач. Рукоятка из натурального дерева отличается эргономичным дизайном, обеспечивая комфортное удержание и снижая усталость рук при длительной работе. Бренд Grinda гарантирует высокое качество изготовления и надежность в каждом используемом инструменте, что делает его незаменимым помощником для всех любителей садоводства и профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли садовые GRINDA ProLine 64х100х270 мм, 4-х зубые, деревянная ручка, (421515) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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