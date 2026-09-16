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Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT

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Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 1
Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 2
Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 3
Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 4
Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
5
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723242
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Безопасность
WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
5
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Комплектация
Роутер, адаптер питания, документация.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
156 ? 127 ? 36 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
700

Описание товара Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT

Wi-Fi роутер MikroTik для стабильной современной сети с поддержкой Wi?Fi 6 (802.11ax). Двухдиапазонная работа на частоте 2,4 ГГц и класс Wi?Fi AX3000 обеспечивают скорость беспроводного соединения до 574 Мбит/с, а поддержка WPA3 и WPA2 помогает защитить подключение. Модель работает в режиме маршрутизатора, поддерживает IPv6 и USB-модемы 3G/4G/5G. Проводное подключение со скоростью до 2500 Мбит/с подходит для быстрой передачи данных, а наличие 1 SFP-порта расширяет возможности сетевой инфраструктуры. Чёрный корпус выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочее или домашнее пространство.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik Hap ax S E62iUGS-2axD5axT




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Безопасность
WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Развернуть
Количество портов LAN
5
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Комплектация
Роутер, адаптер питания, документация.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
156 ? 127 ? 36 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер MikroTik для стабильной современной сети с поддержкой Wi?Fi 6 (802.11ax). Двухдиапазонная работа на частоте 2,4 ГГц и класс Wi?Fi AX3000 обеспечивают скорость беспроводного соединения до 574 Мбит/с, а поддержка WPA3 и WPA2 помогает защитить подключение. Модель работает в режиме маршрутизатора, поддерживает IPv6 и USB-модемы 3G/4G/5G. Проводное подключение со скоростью до 2500 Мбит/с подходит для быстрой передачи данных, а наличие 1 SFP-порта расширяет возможности сетевой инфраструктуры. Чёрный корпус выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочее или домашнее пространство.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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