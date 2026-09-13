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Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm

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Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 1
Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 2
Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 3
Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 4
Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 5
Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 6
Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 7
Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 6
  • Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 7
  • Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723094
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm

Многоуровневый эффект освещения для создания различных пространственных и визуальных измерений, поддержка функции ARGB для настройки эффекта освещения, эффективный малошумный охлаждающий насос обеспечивает скорость вращения до 2650 об/мин, оснащён 3 высокопроизводительными вентиляторами ARGB, быстроразъёмная конструкция для упрощения сборки.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Delta L36 BK ARGB V2 3x120mm




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Развернуть
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Многоуровневый эффект освещения для создания различных пространственных и визуальных измерений, поддержка функции ARGB для настройки эффекта освещения, эффективный малошумный охлаждающий насос обеспечивает скорость вращения до 2650 об/мин, оснащён 3 высокопроизводительными вентиляторами ARGB, быстроразъёмная конструкция для упрощения сборки.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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