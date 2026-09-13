Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5
Материнская плата Gigabyte с чипсетом Intel B760 представляет собой мощное решение для сборки современного компьютера. Созданная в форм-факторе mATX, она идеально подходит для компактных и производительных систем. Изготовлена в Китае, этот продукт внедряет передовые технологии и инновации в каждую деталь. Параметры платы включают в себя высокую надежность и производительность благодаря поддержке процессоров с сокетом LGA 1700. Работая с оперативной памятью DDR5 в форм-факторе DIMM, материнская плата поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти с максимальной частотой 5600 МГц, благодаря чему обеспечивается быстрая и эффективная работа системы. Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти, что предоставляет пользователю гибкость в выборе объема и конфигурации памяти. Для подключения видеокарт и других компонентов в наличии один слот PCI-E x16 и один слот PCI-E x1, соответствующие стандарту PCI Express 4.0, что гарантирует высокоскоростную передачу данных и расширяемость системы. Для подключения накопителей предусмотрены четыре разъема SATA, обеспечивающие удобное управление данными и место для хранения. Габариты платы составляют 24,4 см в высоту и 24,4 см в ширину, её компактный размер упрощает интеграцию в компьютерные корпуса стандарта mATX. Примечание: пожалуйста, обратите внимание на инконсистенцию в предоставленных данных. Бренд в вашем описании указан как Asus, но продукт описан как Gigabyte. Убедитесь в корректности данных перед заказом или установкой.
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