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Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5

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Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 1
Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 2
Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 3
Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733138
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
6 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Звуковая схема
5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х7
Вес, кг.
1.35

Описание товара Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5

Материнская плата MAXSUN на компактном форм-факторе mATX отлично впишется даже в небольшие корпуса, не уступая по возможностям полноценным моделям. Чипсет Intel B760 и современный сокет LGA 1700 идеально подходят для сборки на последних процессорах Intel. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 (до внушительных 192 ГБ и частоты 5600 МГц) раскрывается максимум производительности в ресурсоёмких задачах. 4 DIMM-слота позволят реализовать как простую, так и масштабируемую конфигурацию под любые требования. Версия PCI Express 5.0 открывает дорогу сверхскоростным видеокартам и накопителям. Продуманная комбинация разъемов (PCI-E x16, x4, x1) даёт гибкость для установки дополнительных устройств. Четыре порта SATA — отличный выбор, если требуется подключать несколько жёстких дисков или SSD. MAXSUN — идеальная основа для современной мощной и компактной системы.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Развернуть
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
6 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Звуковая схема
5.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN на компактном форм-факторе mATX отлично впишется даже в небольшие корпуса, не уступая по возможностям полноценным моделям. Чипсет Intel B760 и современный сокет LGA 1700 идеально подходят для сборки на последних процессорах Intel. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 (до внушительных 192 ГБ и частоты 5600 МГц) раскрывается максимум производительности в ресурсоёмких задачах. 4 DIMM-слота позволят реализовать как простую, так и масштабируемую конфигурацию под любые требования. Версия PCI Express 5.0 открывает дорогу сверхскоростным видеокартам и накопителям. Продуманная комбинация разъемов (PCI-E x16, x4, x1) даёт гибкость для установки дополнительных устройств. Четыре порта SATA — отличный выбор, если требуется подключать несколько жёстких дисков или SSD. MAXSUN — идеальная основа для современной мощной и компактной системы.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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