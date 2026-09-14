Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская палата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 WiFi V2, LGA1700, B760, 4*DDR5
Материнская плата MAXSUN на компактном форм-факторе mATX отлично впишется даже в небольшие корпуса, не уступая по возможностям полноценным моделям. Чипсет Intel B760 и современный сокет LGA 1700 идеально подходят для сборки на последних процессорах Intel. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 (до внушительных 192 ГБ и частоты 5600 МГц) раскрывается максимум производительности в ресурсоёмких задачах. 4 DIMM-слота позволят реализовать как простую, так и масштабируемую конфигурацию под любые требования. Версия PCI Express 5.0 открывает дорогу сверхскоростным видеокартам и накопителям. Продуманная комбинация разъемов (PCI-E x16, x4, x1) даёт гибкость для установки дополнительных устройств. Четыре порта SATA — отличный выбор, если требуется подключать несколько жёстких дисков или SSD. MAXSUN — идеальная основа для современной мощной и компактной системы.
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