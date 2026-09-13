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МФУ лазерный Ricoh MP 2014AD (912356/417378) A3 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Ricoh MP 2014AD (912356/417378) A3 серый

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МФУ лазерный Ricoh MP 2014AD (912356/417378) A3 серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
12
Скорость копирования, стр/мин
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723017
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
В комплекте: МФУ, девелопер 60 000 отп, тонер на 4000 отп., кабель питания, инструкция
Особенности
Сетевой интерфейс опция. ОС Windows
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
12
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
20
Масштабирование (до)
200
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
121
Потребляемая мощность при работе, Вт
950
Габариты ШхГхВ, мм
0.764x0.66x0.715
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х72х67
Вес, кг.
44

Описание товара МФУ лазерный Ricoh MP 2014AD (912356/417378) A3 серый

Лазерное МФУ Ricoh для дома — функциональное устройство для печати, копирования и сканирования документов. Чёрно-белая печать подходит для повседневных задач, а стартовый картридж с ресурсом 4000 обеспечивает продолжительную работу без частой замены расходника. Модель поддерживает печать на обычной и глянцевой бумаге, плёнке, карточках и конвертах, поэтому удобно справляется с документами разного типа. Планшетный/протяжной сканер и автоподатчик упрощают обработку многостраничных материалов. За один цикл можно сделать до 99 копий, а масштабирование доступно до 200%. Оперативная память объёмом до 256 Мб поддерживает стабильную работу с заданиями. Лоток подачи рассчитан на 100 л. При весе 33,5 кг МФУ отличается основательной конструкцией, поэтому для установки лучше заранее выбрать постоянное место. Потребляемая мощность составляет 950 Вт при работе и 121 Вт в режиме ожидания.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Ricoh MP 2014AD (912356/417378) A3 серый




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
В комплекте: МФУ, девелопер 60 000 отп, тонер на 4000 отп., кабель питания, инструкция
Особенности
Сетевой интерфейс опция. ОС Windows
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
12
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
20
Масштабирование (до)
200
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
121
Потребляемая мощность при работе, Вт
950
Габариты ШхГхВ, мм
0.764x0.66x0.715
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ Ricoh для дома — функциональное устройство для печати, копирования и сканирования документов. Чёрно-белая печать подходит для повседневных задач, а стартовый картридж с ресурсом 4000 обеспечивает продолжительную работу без частой замены расходника. Модель поддерживает печать на обычной и глянцевой бумаге, плёнке, карточках и конвертах, поэтому удобно справляется с документами разного типа. Планшетный/протяжной сканер и автоподатчик упрощают обработку многостраничных материалов. За один цикл можно сделать до 99 копий, а масштабирование доступно до 200%. Оперативная память объёмом до 256 Мб поддерживает стабильную работу с заданиями. Лоток подачи рассчитан на 100 л. При весе 33,5 кг МФУ отличается основательной конструкцией, поэтому для установки лучше заранее выбрать постоянное место. Потребляемая мощность составляет 950 Вт при работе и 121 Вт в режиме ожидания.


Теги товара: черно-белые
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Отзывы


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