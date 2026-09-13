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Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553

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Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 1
Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 2
Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 3
Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 4
Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 5
Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 6
Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
  • Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 1
  • Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 2
  • Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 3
  • Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 4
  • Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 5
  • Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 6
  • Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722955
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Перфоратор
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.4
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х14
Вес, кг.
5.76

Описание товара Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553

Перфоратор AEG – это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения самых сложных задач как в домашнем, так и в профессиональном применении. С его помощью вы сможете легко сверлить отверстия в бетоне, дереве и металле, используя оптимальные параметры и функциональные возможности. Основные характеристики перфоратора AEG включают вес в 3 кг, что позволяет удобно работать с инструментом и снижает нагрузку на руки. Инструмент обеспечивает максимальный диаметр сверления 24 мм в бетоне, 30 мм в дереве и 13 мм в металле, что делает его универсальным решением для различных задач. Перфоратор оборудован мощным двигателем на 800 Вт, который обеспечивает максимальную энергию удара в 2,4 Дж. Это гарантирует высокую эффективность и производительность при работе с твердыми материалами. Благодаря системе крепления бура SDS-Plus, замена оснастки осуществляется быстро и надежно. Особенностью перфоратора AEG является наличие предохранительной муфты, которая защищает инструмент и пользователя при заклинивании сверла, а также функция реверса, позволяющая извлекать сверла при их заклинивании. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точность и возможность многократного повторения операций. Перфоратор обладает режимом сверления, что расширяет его функциональные возможности. Это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, мощь и многофункциональность в одном инструменте.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Перфоратор
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.4
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор AEG – это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения самых сложных задач как в домашнем, так и в профессиональном применении. С его помощью вы сможете легко сверлить отверстия в бетоне, дереве и металле, используя оптимальные параметры и функциональные возможности. Основные характеристики перфоратора AEG включают вес в 3 кг, что позволяет удобно работать с инструментом и снижает нагрузку на руки. Инструмент обеспечивает максимальный диаметр сверления 24 мм в бетоне, 30 мм в дереве и 13 мм в металле, что делает его универсальным решением для различных задач. Перфоратор оборудован мощным двигателем на 800 Вт, который обеспечивает максимальную энергию удара в 2,4 Дж. Это гарантирует высокую эффективность и производительность при работе с твердыми материалами. Благодаря системе крепления бура SDS-Plus, замена оснастки осуществляется быстро и надежно. Особенностью перфоратора AEG является наличие предохранительной муфты, которая защищает инструмент и пользователя при заклинивании сверла, а также функция реверса, позволяющая извлекать сверла при их заклинивании. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точность и возможность многократного повторения операций. Перфоратор обладает режимом сверления, что расширяет его функциональные возможности. Это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, мощь и многофункциональность в одном инструменте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


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