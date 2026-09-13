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Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB

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Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB - фото 2
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Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Диаметр диска
230
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB - фото 1
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB - фото 2
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB - фото 3
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB - фото 4
  • Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722944
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Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Диаметр диска
230
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х22х12
Вес, кг.
5.8

Описание товара Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB

Шлифовальная машина KEYANG — это мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для обработки различных материалов. Оснащенная двигателем мощностью 2000 Вт, эта угловая шлифмашина обеспечивает высокую производительность и эффективность в работе. С диаметром диска 230 мм инструмент позволяет выполнять широкий спектр задач, от грубой обдирки до точной шлифовки. Вес машины составляет 4,3 кг, что обеспечивает удобство в обращении и контроле во время работы. Наличие дополнительной рукоятки дает возможность обеспечить более стабильное и безопасное ведение инструмента, особенно при продолжительных операциях. Бренд KEYANG известен своим качественным и долговечным оборудованием, а данная модель является отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, нуждающихся в надежном и эффективном инструменте для решения различных задач по шлифовке и резке.



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая KEYANG DG-230FB




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Диаметр диска
230
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина KEYANG — это мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для обработки различных материалов. Оснащенная двигателем мощностью 2000 Вт, эта угловая шлифмашина обеспечивает высокую производительность и эффективность в работе. С диаметром диска 230 мм инструмент позволяет выполнять широкий спектр задач, от грубой обдирки до точной шлифовки. Вес машины составляет 4,3 кг, что обеспечивает удобство в обращении и контроле во время работы. Наличие дополнительной рукоятки дает возможность обеспечить более стабильное и безопасное ведение инструмента, особенно при продолжительных операциях. Бренд KEYANG известен своим качественным и долговечным оборудованием, а данная модель является отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, нуждающихся в надежном и эффективном инструменте для решения различных задач по шлифовке и резке.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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