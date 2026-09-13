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Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P

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Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 1
Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 2
Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 3
Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 4
Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 5
Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 6
Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 7
Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
150
Макс. частота вращения диска
11000
  • Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 1
  • Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 2
  • Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 3
  • Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 4
  • Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 5
  • Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 6
  • Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 7
  • Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722936
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
150
Макс. частота вращения диска
11000
Размер хода платформы
4
Высота, см
22
Длина, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
1.41

Описание товара Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P

Орбитальная пневмошлифмашина Gigant OG150P служит для шлифования и полировки поверхностей. Благодаря регулируемой частоте вращения можно подобрать оптимальный режим работы. Долговечность. Конструкция инструмента имеет стальные компоненты, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Чистая работа. Модель имеет мешок и шланг для сбора пыли, что дает возможность содержать рабочее место в чистоте.



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Отзывы о товаре Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
150
Макс. частота вращения диска
11000
Размер хода платформы
4
Высота, см
22
Длина, см
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Орбитальная пневмошлифмашина Gigant OG150P служит для шлифования и полировки поверхностей. Благодаря регулируемой частоте вращения можно подобрать оптимальный режим работы. Долговечность. Конструкция инструмента имеет стальные компоненты, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Чистая работа. Модель имеет мешок и шланг для сбора пыли, что дает возможность содержать рабочее место в чистоте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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