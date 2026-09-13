Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293
Шлифовальная машина AEG – это надежный и мощный инструмент, предназначенный для выполнения разнообразных задач по шлифованию и резке. Модель оснащена двигателем мощностью 800 Вт, который обеспечивает максимальную частоту вращения диска до 12,000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать различные поверхности. Угловая шлифмашина AEG работает с дисками диаметром 115 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что делает её подходящей для большинства стандартных задач в ремонте и строительстве. Наличие функции блокировки кнопки включения обеспечивает безопасность и удобство при длительных работах. Для дополнительного комфорта пользователя шлифмашина оснащена дополнительной рукояткой, что позволяет легко управлять инструментом и минимизировать нагрузку на руки. При весе всего 1.9 кг и высоте 26.2 см, данный инструмент является легкоуправляемым и маневренным. Шлифовочная машина AEG разработана с учетом высоких стандартов бренда, обеспечивая надежность и долговечность в использовании. Подходит для работы от стандартной сети напряжением 220 В. Это идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и практичный инструмент для выполнения шлифовальных и резательных работ.
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