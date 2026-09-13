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Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293

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Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293 - фото 1
Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293 - фото 2
Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293 - фото 3
Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Макс. частота вращения диска
12000
  • Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293 - фото 1
  • Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293 - фото 2
  • Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293 - фото 3
  • Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722921
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
12000
Напряжение аккумулятора.
220
Высота, см
26.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х11
Вес, кг.
2.66

Описание товара Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293

Шлифовальная машина AEG – это надежный и мощный инструмент, предназначенный для выполнения разнообразных задач по шлифованию и резке. Модель оснащена двигателем мощностью 800 Вт, который обеспечивает максимальную частоту вращения диска до 12,000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать различные поверхности. Угловая шлифмашина AEG работает с дисками диаметром 115 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что делает её подходящей для большинства стандартных задач в ремонте и строительстве. Наличие функции блокировки кнопки включения обеспечивает безопасность и удобство при длительных работах. Для дополнительного комфорта пользователя шлифмашина оснащена дополнительной рукояткой, что позволяет легко управлять инструментом и минимизировать нагрузку на руки. При весе всего 1.9 кг и высоте 26.2 см, данный инструмент является легкоуправляемым и маневренным. Шлифовочная машина AEG разработана с учетом высоких стандартов бренда, обеспечивая надежность и долговечность в использовании. Подходит для работы от стандартной сети напряжением 220 В. Это идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и практичный инструмент для выполнения шлифовальных и резательных работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина угловая AEG WS8-115S 4935451293




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
12000
Напряжение аккумулятора.
220
Высота, см
26.2
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина AEG – это надежный и мощный инструмент, предназначенный для выполнения разнообразных задач по шлифованию и резке. Модель оснащена двигателем мощностью 800 Вт, который обеспечивает максимальную частоту вращения диска до 12,000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать различные поверхности. Угловая шлифмашина AEG работает с дисками диаметром 115 мм и посадочным отверстием 22.2 мм, что делает её подходящей для большинства стандартных задач в ремонте и строительстве. Наличие функции блокировки кнопки включения обеспечивает безопасность и удобство при длительных работах. Для дополнительного комфорта пользователя шлифмашина оснащена дополнительной рукояткой, что позволяет легко управлять инструментом и минимизировать нагрузку на руки. При весе всего 1.9 кг и высоте 26.2 см, данный инструмент является легкоуправляемым и маневренным. Шлифовочная машина AEG разработана с учетом высоких стандартов бренда, обеспечивая надежность и долговечность в использовании. Подходит для работы от стандартной сети напряжением 220 В. Это идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и практичный инструмент для выполнения шлифовальных и резательных работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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