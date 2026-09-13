Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
4800
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722915
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279
Шлифовальная машина AEG представляет собой высокоэффективный инструмент, разработанный для профессиональной полировки и шлифовки различных поверхностей. Сочетая в себе мощность и надежность, эта модель оборудована двигателем мощностью 1200 Вт, что обеспечивает стабильную и продуктивную работу, позволяя обрабатывать даже самые твердые материалы.
Одним из ключевых преимуществ шлифовальной машины AEG является продуманная конструкция, вес которой составляет всего 2,5 кг. Это способствует удобству использования и минимальной усталости оператора при длительной эксплуатации. Легкость и эргономичность делают инструмент идеальным выбором для различных задач по шлифовке и полировке.
Модель также оснащена функцией фиксации шпинделя, что упрощает процесс смены насадок и обеспечивает дополнительную безопасность во время работы. Это делает машину особенно удобной и практичной в использовании, экономя время и усилия пользователя.
Шлифмашина полировальная от бренда AEG — выбор профессионалов, ценящих качество, надежность и удобство. Она идеально подходит как для использования в мастерской, так и для выполнения сложных задач на строительных площадках.
Шлифовальная машина AEG представляет собой высокоэффективный инструмент, разработанный для профессиональной полировки и шлифовки различных поверхностей. Сочетая в себе мощность и надежность, эта модель оборудована двигателем мощностью 1200 Вт, что обеспечивает стабильную и продуктивную работу, позволяя обрабатывать даже самые твердые материалы.
Одним из ключевых преимуществ шлифовальной машины AEG является продуманная конструкция, вес которой составляет всего 2,5 кг. Это способствует удобству использования и минимальной усталости оператора при длительной эксплуатации. Легкость и эргономичность делают инструмент идеальным выбором для различных задач по шлифовке и полировке.
Модель также оснащена функцией фиксации шпинделя, что упрощает процесс смены насадок и обеспечивает дополнительную безопасность во время работы. Это делает машину особенно удобной и практичной в использовании, экономя время и усилия пользователя.
Шлифмашина полировальная от бренда AEG — выбор профессионалов, ценящих качество, надежность и удобство. Она идеально подходит как для использования в мастерской, так и для выполнения сложных задач на строительных площадках.
Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифмашина полировальная AEG SE 12-180 4935412279