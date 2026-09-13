Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD
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Характеристики
Описание товара Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD
Кулер ID-Cooling Frozn A410 TD обеспечивает охлаждение процессоров с максимальной рассеиваемой мощностью до 220 Вт, что позволяет использовать его при высоких нагрузках. Четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм эффективно отводят тепло, поддерживая стабильную работу системы. Вентилятор 120 мм с уровнем шума 29. 85 дБ создает комфортные условия работы без лишнего шума. Совместим с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 и 1851, что делает кулер универсальным. Основание из алюминия и меди улучшает теплопередачу и повышает эффективность охлаждения. Разборное крепление на винтах и скобах облегчает установку и обслуживание. Встроенный ЖК-дисплей с индикатором температуры позволяет контролировать состояние системы в реальном времени. Технология прямого контакта обеспечивает быстрый и эффективный теплообмен между процессором и кулером. Скорость вентилятора регулируется от 500 до 2000 об/мин для оптимального режима работы. Вентилятор питается через 4-pin разъем, обеспечивая стабильное управление скоростью и эффективное охлаждение.
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