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Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD

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Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 1
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 2
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 3
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 4
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 5
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 6
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 7
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 8
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 9
Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.85
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 8
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 9
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722800
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.85
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
550

Описание товара Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD

Кулер ID-Cooling Frozn A410 TD обеспечивает охлаждение процессоров с максимальной рассеиваемой мощностью до 220 Вт, что позволяет использовать его при высоких нагрузках. Четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм эффективно отводят тепло, поддерживая стабильную работу системы. Вентилятор 120 мм с уровнем шума 29. 85 дБ создает комфортные условия работы без лишнего шума. Совместим с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 и 1851, что делает кулер универсальным. Основание из алюминия и меди улучшает теплопередачу и повышает эффективность охлаждения. Разборное крепление на винтах и скобах облегчает установку и обслуживание. Встроенный ЖК-дисплей с индикатором температуры позволяет контролировать состояние системы в реальном времени. Технология прямого контакта обеспечивает быстрый и эффективный теплообмен между процессором и кулером. Скорость вентилятора регулируется от 500 до 2000 об/мин для оптимального режима работы. Вентилятор питается через 4-pin разъем, обеспечивая стабильное управление скоростью и эффективное охлаждение.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling FROZN A410 TD




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.85
Материал радиатора
алюминий, медь
Развернуть
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер ID-Cooling Frozn A410 TD обеспечивает охлаждение процессоров с максимальной рассеиваемой мощностью до 220 Вт, что позволяет использовать его при высоких нагрузках. Четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм эффективно отводят тепло, поддерживая стабильную работу системы. Вентилятор 120 мм с уровнем шума 29. 85 дБ создает комфортные условия работы без лишнего шума. Совместим с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 и 1851, что делает кулер универсальным. Основание из алюминия и меди улучшает теплопередачу и повышает эффективность охлаждения. Разборное крепление на винтах и скобах облегчает установку и обслуживание. Встроенный ЖК-дисплей с индикатором температуры позволяет контролировать состояние системы в реальном времени. Технология прямого контакта обеспечивает быстрый и эффективный теплообмен между процессором и кулером. Скорость вентилятора регулируется от 500 до 2000 об/мин для оптимального режима работы. Вентилятор питается через 4-pin разъем, обеспечивая стабильное управление скоростью и эффективное охлаждение.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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