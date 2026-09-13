Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI WH ARGB REVERSE BLADE 3 IN 1
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723469
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
31
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600
Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI WH ARGB REVERSE BLADE 3 IN 1
Комплект реверсивных вентиляторов Ocypus Gamma F12 UNI белого цвета с подсветкой ARGB. Размер каждого вентилятора составляет 120 мм. В комплекте поставляются 3 шт.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
31
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Комплект реверсивных вентиляторов Ocypus Gamma F12 UNI белого цвета с подсветкой ARGB. Размер каждого вентилятора составляет 120 мм. В комплекте поставляются 3 шт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI WH ARGB REVERSE BLADE 3 IN 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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