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Набор для кейса DeWalt DT70805-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для кейса DeWalt DT70805-QZ

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Набор для кейса DeWalt DT70805-QZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Комплектация
разделители 6 шт., кассета для бит 7х25мм 3 шт., кассета для бит 7х57мм 3 шт., упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722681
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Дополнительно
материал изготовления - пластик
Комплектация
разделители 6 шт., кассета для бит 7х25мм 3 шт., кассета для бит 7х57мм 3 шт., упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
115х82х46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
120

Описание товара Набор для кейса DeWalt DT70805-QZ

Набор держателей бит и перегородок для кейса Dewalt DT70805-QZ: порядок и безопасность хранения инструментов Набор держателей бит и перегородок для кейса Dewalt DT70805-QZ представляет собой высококачественный аксессуар, разработанный для обеспечения порядка и безопасности хранения инструментов. В комплект входят 6 держателей бит и 4 перегородки, что позволяет максимально эффективно использовать пространство кейса.



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Отзывы о товаре Набор для кейса DeWalt DT70805-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Дополнительно
материал изготовления - пластик
Комплектация
разделители 6 шт., кассета для бит 7х25мм 3 шт., кассета для бит 7х57мм 3 шт., упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
115х82х46
Страна производитель
Китай
Описание
Набор держателей бит и перегородок для кейса Dewalt DT70805-QZ: порядок и безопасность хранения инструментов Набор держателей бит и перегородок для кейса Dewalt DT70805-QZ представляет собой высококачественный аксессуар, разработанный для обеспечения порядка и безопасности хранения инструментов. В комплект входят 6 держателей бит и 4 перегородки, что позволяет максимально эффективно использовать пространство кейса.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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