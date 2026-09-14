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Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465

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Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 1
Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 2
Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 3
Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 4
Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 5
Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Количество зубьев
40
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 1
  • Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 2
  • Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 3
  • Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 4
  • Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 5
  • Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Диск пильный
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Количество зубьев
40
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
617

Описание товара Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50774 позволяет быстро поднимать грузы массой до 3 т на высоту 178-343 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 3000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.



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Отзывы о товаре Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Диск пильный
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Количество зубьев
40
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50774 позволяет быстро поднимать грузы массой до 3 т на высоту 178-343 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 3000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск пильный по дереву Sparta 230x22 732465 - стоимость товара 740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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