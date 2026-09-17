Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703307, М22 х 68 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
68
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
180
Комплектация
Коронка по бетону гладкая - 1 штХвостовик - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 744797
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердый сплав ВК8, углеродистая сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
68
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
180
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка по бетону гладкая - 1 штХвостовик - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
810
Описание товара Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703307, М22 х 68 мм, SDS PLUS
Коронка по бетону М22 х 68 мм Сибртех 703307 в сборе с хвостовиком устанавливается на ударную дрель или перфоратор с патроном SDS PLUS. Позволяет получить отверстия в бетоне, кирпиче, граните, камне. Коронка пригодится при установке розеток и выключателей.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — наконечник сверла и зубья выполнены из твердого сплава ВК8, а корпус изготовлен из прочной углеродистой стали.
- Эффективная работа — режущие пластины твердостью 86-89 HRC обеспечивают высокую производительность.
- Коррозионная стойкость — на коронку нанесено защитное консервирующее покрытие на масляной основе.
- Ровные отверстия — гладкий корпус коронки уменьшает трение, а центрирующее сверло предотвращает смещение коронки.
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Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердый сплав ВК8, углеродистая сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
68
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
180
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка по бетону гладкая - 1 штХвостовик - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка по бетону М22 х 68 мм Сибртех 703307 в сборе с хвостовиком устанавливается на ударную дрель или перфоратор с патроном SDS PLUS. Позволяет получить отверстия в бетоне, кирпиче, граните, камне. Коронка пригодится при установке розеток и выключателей.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — наконечник сверла и зубья выполнены из твердого сплава ВК8, а корпус изготовлен из прочной углеродистой стали.
- Эффективная работа — режущие пластины твердостью 86-89 HRC обеспечивают высокую производительность.
- Коррозионная стойкость — на коронку нанесено защитное консервирующее покрытие на масляной основе.
- Ровные отверстия — гладкий корпус коронки уменьшает трение, а центрирующее сверло предотвращает смещение коронки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703307, М22 х 68 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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