Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная
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Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная
Двухрядная алмазная зачистная чашка Matrix 72980 диаметром 115 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, — оснастка для углошлифовальных машин, предназначенная для грубой обработки бетонных, каменных, кирпичных, мраморных и гранитных поверхностей. Позволяет проводить зачистку швов, стыков, неровностей, удаление наплывов. Придает поверхности шероховатость для улучшения ее адгезивной способности перед нанесением строительных растворов. Чашка предназначена для профессионального применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Производительность — сегменты рабочей части расположены в 2 ряда, поэтому насадка снимает толстый слой материала.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
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Двухрядная алмазная зачистная чашка Matrix 72980 диаметром 115 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, — оснастка для углошлифовальных машин, предназначенная для грубой обработки бетонных, каменных, кирпичных, мраморных и гранитных поверхностей. Позволяет проводить зачистку швов, стыков, неровностей, удаление наплывов. Придает поверхности шероховатость для улучшения ее адгезивной способности перед нанесением строительных растворов. Чашка предназначена для профессионального применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Производительность — сегменты рабочей части расположены в 2 ряда, поэтому насадка снимает толстый слой материала.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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