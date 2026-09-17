Пильный диск по дереву Matrix 73296, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73296, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30
Пильный диск по дереву Matrix 73296 диаметром 230 х 32 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск по дереву Matrix 73296 диаметром 230 х 32 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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