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Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев

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Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
210
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746370
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
210
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х1
Вес, г.
400

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев

Пильный диск по дереву Matrix 73290 диаметром 210 х 30 мм, с 36 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
210
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73290 диаметром 210 х 30 мм, с 36 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев - этот товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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