Чашка алмазная зачистная Matrix 72985, 125 мм, Однорядная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72985, 125 мм, Однорядная
Однорядная алмазная зачистная чашка Matrix 72985 диаметром 125 мм имеет посадочное отверстие 22,2 мм для установки на вал углошлифовальной машины. Используется для обдирочных и зачистных работ по бетону, мрамору, граниту, камню, кирпичной кладке. Придает поверхности шероховатость, улучшающую сцепление со строительными растворами. Чашка предназначена для профессиональных строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
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Однорядная алмазная зачистная чашка Matrix 72985 диаметром 125 мм имеет посадочное отверстие 22,2 мм для установки на вал углошлифовальной машины. Используется для обдирочных и зачистных работ по бетону, мрамору, граниту, камню, кирпичной кладке. Придает поверхности шероховатость, улучшающую сцепление со строительными растворами. Чашка предназначена для профессиональных строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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