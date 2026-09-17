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Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 4
Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 5
Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 6
Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 7
Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 8
Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
310
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 6
  • Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 7
  • Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 8
  • Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь, карбид вольфрама
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
310
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х4х2
Вес, г.
170

Описание товара Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Gross PRO 70684 длиной 300 мм, с хвостовиком SDS Plus, предназначен для сверления отверстий диаметром 14 мм в бетоне, кирпиче и камне. Успешно справляется с поставленными задачами благодаря двухкромочной твердосплавной пластине. Бур используется с перфораторами, оснащенными патронами SDS Plus, подходит как для бытового, так и для профессионального применения.

Преимущества

  • Максимальная прочность — режущая пластина из высокотвердого сплава карбида вольфрама 80-90 HRC легко справляется с бурением камня.
  • Увеличенный ресурс работы — тело бура изготовлено из легированной стали, а верхний слой закален токами высокой частоты, что повышает его износостойкость.
  • Улучшенный отвод шлама — двойная спираль с прямоугольной вершиной эффективно удаляет пыль, в результате бур не перегревается и производительность остается на высоком уровне.
  • Непревзойденное качество — оснастка произведена в Германии по полностью автоматизированной технологии, что гарантирует стабильно высокое качество работы и долгий срок службы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь, карбид вольфрама
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
310
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Бур по бетону Gross PRO 70684 длиной 300 мм, с хвостовиком SDS Plus, предназначен для сверления отверстий диаметром 14 мм в бетоне, кирпиче и камне. Успешно справляется с поставленными задачами благодаря двухкромочной твердосплавной пластине. Бур используется с перфораторами, оснащенными патронами SDS Plus, подходит как для бытового, так и для профессионального применения.

Преимущества

  • Максимальная прочность — режущая пластина из высокотвердого сплава карбида вольфрама 80-90 HRC легко справляется с бурением камня.
  • Увеличенный ресурс работы — тело бура изготовлено из легированной стали, а верхний слой закален токами высокой частоты, что повышает его износостойкость.
  • Улучшенный отвод шлама — двойная спираль с прямоугольной вершиной эффективно удаляет пыль, в результате бур не перегревается и производительность остается на высоком уровне.
  • Непревзойденное качество — оснастка произведена в Германии по полностью автоматизированной технологии, что гарантирует стабильно высокое качество работы и долгий срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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