Сверло по металлу Matrix 71590, 9,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
9
Минимальный диаметр, мм
9
Максимальный диаметр, мм
9
Длина, мм
125
Ширина, мм
0
Комплектация
штучный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 745886
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650 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
9
Минимальный диаметр, мм
9
Максимальный диаметр, мм
9
Длина, мм
125
Ширина, мм
0
Комплектация
штучный набор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
390
Описание товара Сверло по металлу Matrix 71590, 9,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик
? Изготовлено из высококачественной инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. ? Твердость режущих кромок составляет 62-65 HRC, что обеспечивает отличную производительность. ? Идеально подходит для сверления отверстий в металле. ? Угол заточки составляет 118 градусов, что способствует эффективному резанию. ? На краях спиральных канавок сверла расположены две узкие цилиндрические ленточки для улучшения работы. ?? Сверло имеет обратную конусность: диаметр калибрующей части уменьшается от режущей к хвостовику.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
9
Минимальный диаметр, мм
9
Максимальный диаметр, мм
9
Длина, мм
125
Ширина, мм
0
Комплектация
штучный набор
Страна производитель
Китай
? Изготовлено из высококачественной инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. ? Твердость режущих кромок составляет 62-65 HRC, что обеспечивает отличную производительность. ? Идеально подходит для сверления отверстий в металле. ? Угол заточки составляет 118 градусов, что способствует эффективному резанию. ? На краях спиральных канавок сверла расположены две узкие цилиндрические ленточки для улучшения работы. ?? Сверло имеет обратную конусность: диаметр калибрующей части уменьшается от режущей к хвостовику.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 71590, 9,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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