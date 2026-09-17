Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70373, M22 х 55 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 744819
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, г.
420
Описание товара Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70373, M22 х 55 мм
Буровая коронка M22 х 55 мм Matrix 70373 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
- Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
- Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Буровая коронка M22 х 55 мм Matrix 70373 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
- Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
- Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70373, M22 х 55 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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