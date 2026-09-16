Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)
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Характеристики
Назначение
для реноваторов
Материал назначения
Бетон, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 716414
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690 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для реноваторов
Материал назначения
Бетон, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
70
Описание товара Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)
Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)
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Бренд
Назначение
для реноваторов
Материал назначения
Бетон, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Страна производитель
Китай
Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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