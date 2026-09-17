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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30

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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 1
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 2
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 3
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 4
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 5
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
36
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 1
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 2
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 3
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 4
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 5
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746373
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х2
Вес, г.
540

Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30

Пильный диск по дереву Сибртех 732967 диаметром 230 х 32 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 32/30, предназначен для быстрого распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 32 мм. Переходное кольцо 32/30 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Крупные зубья обеспечивают быстрый рез. Диск подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
  • Универсальность — зубья типа АТВ позволяют производить как продольный, так и поперечный рез.
  • Качественный рез материалов — зубья имеют попеременную заточку.
  • Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
  • Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Сибртех 732967 диаметром 230 х 32 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 32/30, предназначен для быстрого распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 32 мм. Переходное кольцо 32/30 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Крупные зубья обеспечивают быстрый рез. Диск подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
  • Универсальность — зубья типа АТВ позволяют производить как продольный, так и поперечный рез.
  • Качественный рез материалов — зубья имеют попеременную заточку.
  • Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
  • Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30 - купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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