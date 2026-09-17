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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг

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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 1
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 2
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 3
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 4
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 5
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 6
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 6
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь, синтетические алмазы
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
430

Описание товара Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг

Зачистная алмазная чашка Сибртех «Бумеранг» 72956 диаметром 125 мм предназначена для обработки мраморных, гранитных, бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Универсальную чашку можно использовать для черновой обработки (снятия небольших неровностей) и для выравнивания, получения гладких поверхностей. Чашка используется в качестве оснастки для УШМ с посадочным диаметром 22,2 мм, рассчитана на бытовое применение.

Преимущества

  • Плавная и эффективная работа — алмазные сегменты имеют форму бумерангов, перфорированный корпус обеспечивает эффективный отвод пыли.
  • Надежность и долговечность — корпус выполнен из стали, рабочий слой состоит из высокопрочных синтетических алмазов, его высота составляет 5 мм.
  • Защита от разрушения — эмалевое покрытие предотвращает появление коррозии.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь, синтетические алмазы
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Зачистная алмазная чашка Сибртех «Бумеранг» 72956 диаметром 125 мм предназначена для обработки мраморных, гранитных, бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Универсальную чашку можно использовать для черновой обработки (снятия небольших неровностей) и для выравнивания, получения гладких поверхностей. Чашка используется в качестве оснастки для УШМ с посадочным диаметром 22,2 мм, рассчитана на бытовое применение.

Преимущества

  • Плавная и эффективная работа — алмазные сегменты имеют форму бумерангов, перфорированный корпус обеспечивает эффективный отвод пыли.
  • Надежность и долговечность — корпус выполнен из стали, рабочий слой состоит из высокопрочных синтетических алмазов, его высота составляет 5 мм.
  • Защита от разрушения — эмалевое покрытие предотвращает появление коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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