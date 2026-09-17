Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг
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Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг
Зачистная алмазная чашка Сибртех «Бумеранг» 72956 диаметром 125 мм предназначена для обработки мраморных, гранитных, бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Универсальную чашку можно использовать для черновой обработки (снятия небольших неровностей) и для выравнивания, получения гладких поверхностей. Чашка используется в качестве оснастки для УШМ с посадочным диаметром 22,2 мм, рассчитана на бытовое применение.
Преимущества
- Плавная и эффективная работа — алмазные сегменты имеют форму бумерангов, перфорированный корпус обеспечивает эффективный отвод пыли.
- Надежность и долговечность — корпус выполнен из стали, рабочий слой состоит из высокопрочных синтетических алмазов, его высота составляет 5 мм.
- Защита от разрушения — эмалевое покрытие предотвращает появление коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Зачистная алмазная чашка Сибртех «Бумеранг» 72956 диаметром 125 мм предназначена для обработки мраморных, гранитных, бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Универсальную чашку можно использовать для черновой обработки (снятия небольших неровностей) и для выравнивания, получения гладких поверхностей. Чашка используется в качестве оснастки для УШМ с посадочным диаметром 22,2 мм, рассчитана на бытовое применение.
Преимущества
- Плавная и эффективная работа — алмазные сегменты имеют форму бумерангов, перфорированный корпус обеспечивает эффективный отвод пыли.
- Надежность и долговечность — корпус выполнен из стали, рабочий слой состоит из высокопрочных синтетических алмазов, его высота составляет 5 мм.
- Защита от разрушения — эмалевое покрытие предотвращает появление коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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