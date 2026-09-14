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Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов

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Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 1
Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 2
Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 3
Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 4
Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 5
Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Биты Philips: Ph1 — 2 шт.; Ph2 — 4 шт.; Ph3 — 1 шт.; Биты Pozidriv: Pz1 — 2 шт.; Pz2 — 5 шт.; Pz3 — 1 шт.; Биты Torx (звезда): T10 — шт.; T15 — 2 шт.; T20 — 2 шт.; T15 — 3 шт.; T30 — 2 шт.; T40 — 1 шт. Биты с плоским шлицем (Sloted): S 4- 1 шт.; S 5.5 — 1 шт.; S 6.5 — 1 шт.; Магнитный держатель.
  • Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 1
  • Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 2
  • Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 3
  • Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 4
  • Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 5
  • Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732568
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Характеристики

Бренд
Makita
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Биты Philips: Ph1 — 2 шт.; Ph2 — 4 шт.; Ph3 — 1 шт.; Биты Pozidriv: Pz1 — 2 шт.; Pz2 — 5 шт.; Pz3 — 1 шт.; Биты Torx (звезда): T10 — шт.; T15 — 2 шт.; T20 — 2 шт.; T15 — 3 шт.; T30 — 2 шт.; T40 — 1 шт. Биты с плоским шлицем (Sloted): S 4- 1 шт.; S 5.5 — 1 шт.; S 6.5 — 1 шт.; Магнитный держатель.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х5
Вес, г.
270

Описание товара Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов

Набор бит Makita D-30667 используется совместно с гайковертами и шуруповертами при работе с крепежом. Магнитный держатель предназначен для надежной фиксации бит. Набор поставляется в удобном кейсе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит Makita D-30667 (31пред.) для шуруповертов




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Характеристики
Бренд
Makita
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Биты Philips: Ph1 — 2 шт.; Ph2 — 4 шт.; Ph3 — 1 шт.; Биты Pozidriv: Pz1 — 2 шт.; Pz2 — 5 шт.; Pz3 — 1 шт.; Биты Torx (звезда): T10 — шт.; T15 — 2 шт.; T20 — 2 шт.; T15 — 3 шт.; T30 — 2 шт.; T40 — 1 шт. Биты с плоским шлицем (Sloted): S 4- 1 шт.; S 5.5 — 1 шт.; S 6.5 — 1 шт.; Магнитный держатель.
Страна производитель
Китай
Описание
Набор бит Makita D-30667 используется совместно с гайковертами и шуруповертами при работе с крепежом. Магнитный держатель предназначен для надежной фиксации бит. Набор поставляется в удобном кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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