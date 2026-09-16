Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм Standart for Universal (2.608.615.057)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм Standart for Universal (2.608.615.057)
Оптимальной оснасткой для работы с материалами высокой прочности можно назвать диск алмазный Bosch 2608602191. Данная модель долговечна и прекрасно выполняет поставленные перед ней задачи. Основой изделий является стальной корпус с напылением из смеси металлического порошка и алмазной пыли. Алмазные диски Bosch являются универсальными. С их помощью обрабатываются различные прочные стройматериалы: бетонные, железобетонные, кирпичные, многие виды камня и прочее. Данные диски используются для оснастки угловых шлифмашин. Алмазные круги Bosch 2608602191 состоят из 8 сегментов. Продукция подходит для использования в помещении, так как при работе уровень пыли минимален.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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