Алмазный диск Makita К1500 100 мм D-15637 светло-зеленый
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Зернистость (P; F)
1500
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710248
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазная крошка
Материал назначения
Камень
Зернистость (P; F)
1500
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Вес, г.
55
Описание товара Алмазный диск Makita К1500 100 мм D-15637 светло-зеленый
Полировальная насадка Makita D-15637 благодаря зернистости K1500 отлично подходит для обработки каменных поверхностей. С ее помощью отлично проводится мокрая шлифовка при работе оборудования на скорости до 4500 об/мин. Алмазный материал отличается повышенной износостойкостью и длительным сроком службы насадки. Изделие Makita D-15637 поможет убрать с твердой поверхности мелкие царапины, а также придать свежий и обновленный внешний вид. Рабочий диаметр 10 см удобен для быстрой обработки небольших участков. Насадка крепится при помощи липучки, благодаря чему подходит для любого инструмента.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазная крошка
Материал назначения
Камень
Зернистость (P; F)
1500
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Полировальная насадка Makita D-15637 благодаря зернистости K1500 отлично подходит для обработки каменных поверхностей. С ее помощью отлично проводится мокрая шлифовка при работе оборудования на скорости до 4500 об/мин. Алмазный материал отличается повышенной износостойкостью и длительным сроком службы насадки. Изделие Makita D-15637 поможет убрать с твердой поверхности мелкие царапины, а также придать свежий и обновленный внешний вид. Рабочий диаметр 10 см удобен для быстрой обработки небольших участков. Насадка крепится при помощи липучки, благодаря чему подходит для любого инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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