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Диск отрезной DeWalt DT43972-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск отрезной DeWalt DT43972-QZ

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Диск отрезной DeWalt DT43972-QZ - фото 1
Диск отрезной DeWalt DT43972-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Комплектация
диск, упаковка
  • Диск отрезной DeWalt DT43972-QZ - фото 1
  • Диск отрезной DeWalt DT43972-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722678
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Диск
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Дополнительно
диаметр 125 мм
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
125x125x1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
370

Описание товара Диск отрезной DeWalt DT43972-QZ

Предназначен для быстрой и эффективной отрезки различных материалов. Диск обладает прочной конструкцией и острыми зубьями, что делает его идеальным для использования в строительстве и ремонте, а также для обработки металла и других материалов.



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Отзывы о товаре Диск отрезной DeWalt DT43972-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Диск
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Дополнительно
диаметр 125 мм
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
125x125x1
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для быстрой и эффективной отрезки различных материалов. Диск обладает прочной конструкцией и острыми зубьями, что делает его идеальным для использования в строительстве и ремонте, а также для обработки металла и других материалов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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