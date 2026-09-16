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Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85)

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Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85) - фото 1
Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Для кирпича, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
  • Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85) - фото 1
  • Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85)
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Для кирпича, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
70

Описание товара Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85)

Оснастка ЗУБР предназначена для эффективной работы с различными материалами, такими как бетон, кирпич и керамика. Этот продукт идеально подходит для использования с пилами, обеспечивая точность и надежность в работе. Оснастка от бренда ЗУБР гарантирует высокое качество и долговечность, что делает ее отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Надежность и производительность данной оснастки позволят вам справляться с самыми сложными задачами, обеспечивая аккуратные и чистые разрезы в любом материале назначения.



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Отзывы о товаре Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Для кирпича, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Оснастка ЗУБР предназначена для эффективной работы с различными материалами, такими как бетон, кирпич и керамика. Этот продукт идеально подходит для использования с пилами, обеспечивая точность и надежность в работе. Оснастка от бренда ЗУБР гарантирует высокое качество и долговечность, что делает ее отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Надежность и производительность данной оснастки позволят вам справляться с самыми сложными задачами, обеспечивая аккуратные и чистые разрезы в любом материале назначения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85) - этот товар вы можете купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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