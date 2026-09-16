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Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85)

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Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85) - фото 1
Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Кирпич, Мрамор, Керамика, Стекло
Комплектация
оснастка
  • Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85) - фото 1
  • Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал назначения
Кирпич, Мрамор, Керамика, Стекло
Комплектация
оснастка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
70

Описание товара Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85)

Оснастка ЗУБР — это надежный и высококачественный инструмент, предназначенный для работы с такими материалами, как кирпич, мрамор, керамика и стекло. Благодаря использованию передовых технологий и материалов, продукция бренда ЗУБР гарантирует долговечность, высокий уровень производительности и точность в выполнении заданных операций. Независимо от сложности поставленных задач, оснастка от ЗУБР обеспечивает профессиональный результат, который удовлетворит как домашних мастеров, так и специалистов в области строительства и ремонта.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал назначения
Кирпич, Мрамор, Керамика, Стекло
Комплектация
оснастка
Страна производитель
Китай
Описание
Оснастка ЗУБР — это надежный и высококачественный инструмент, предназначенный для работы с такими материалами, как кирпич, мрамор, керамика и стекло. Благодаря использованию передовых технологий и материалов, продукция бренда ЗУБР гарантирует долговечность, высокий уровень производительности и точность в выполнении заданных операций. Независимо от сложности поставленных задач, оснастка от ЗУБР обеспечивает профессиональный результат, который удовлетворит как домашних мастеров, так и специалистов в области строительства и ремонта.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотно дисковое ЗУБР DIAMOND 85x2.2 мм с алмазным зерном Р40: керамика, мрамор, стекло, кирпич, StarQuick (15584-85) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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