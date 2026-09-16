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Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм ECO Universal (2.608.615.027) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм ECO Universal (2.608.615.027)

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Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм ECO Universal (2.608.615.027) - фото 1
Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм ECO Universal (2.608.615.027) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм ECO Universal (2.608.615.027) - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм ECO Universal (2.608.615.027) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710226
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал
Бетон, Гранит, Кирпич
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х1
Вес, г.
140

Описание товара Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм ECO Universal (2.608.615.027)

Алмазный диск Eco for Universal Segmented — оптимальный выбор для уверенной резки основных строительных материалов. Спеченные режущие сегменты обеспечивают высокую эффективность при работе с различными материалами. Подходит для работы с бетоном, кирпичом, известняком и черепицей. С посадочным отверстием 22.23 мм для угловых шлифовальных машин со стандартной стопорной гайкой.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 115х22,23 мм ECO Universal (2.608.615.027)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал
Бетон, Гранит, Кирпич
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск Eco for Universal Segmented — оптимальный выбор для уверенной резки основных строительных материалов. Спеченные режущие сегменты обеспечивают высокую эффективность при работе с различными материалами. Подходит для работы с бетоном, кирпичом, известняком и черепицей. С посадочным отверстием 22.23 мм для угловых шлифовальных машин со стандартной стопорной гайкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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