Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 706699
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х5х5
Вес, г.
312
Описание товара Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250)
Зубило плоское широкое ALLIGATOR KRAFTOOL 29326-40-250_z01 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus, при проведении долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило, упаковка
Страна производитель
Китай
Зубило плоское широкое ALLIGATOR KRAFTOOL 29326-40-250_z01 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus, при проведении долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - стоимость товара 700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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