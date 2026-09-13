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Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная

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Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 7
Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 8
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Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 10
Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 11
Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 12
Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 13
Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 14
Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 15
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Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 17
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Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 36
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, портативный передатчик со встроенным микрофоном
Вид микрофона
петличный, накамерный, портативный
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  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 27
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 28
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 29
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 30
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 31
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 32
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 33
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 34
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 35
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 36
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 37
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 38
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 39
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 40
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 41
  • Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная - фото 42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722432
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, портативный передатчик со встроенным микрофоном
Вид микрофона
петличный, накамерный, портативный
Соотношение сигнал/шум
0
Диаграмма направленности
всенаправленный
Рабочая частота радиосистемы
от 2402 до 2480 МГц
Время работы от элемента питания
8 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х1
Вес, г.
300

Описание товара Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная

Godox WEC-S Kit2 – радиосистема популярной линейки WEC, но разработана специально для камер Sony. Прецизионное крепление Sony Mi hotshoe позволяет устанавливать приемник быстро и точно, надежно фиксируя его на камере. При этом WEC-S Kit1 совместима с камерами других марок, смартфонами и даже компьютерами. Компактная система из одного передатчика и приемника со встроенным микрофоном подходит для ведения лекций, прямых трансляций, записи блогов и интервью. Сделать качественную запись получится и в тихом помещении, и на улице благодаря динамическому шумоподавлению и ворсовой ветрозащите в комплекте. Простое подключение и управление Технология Plug and Play позволяет быстро приступить к работе, не тратя время на дополнительные настройки. Передатчик крепится на одежде с помощью встроенной клипсы. Приемник подключается к камере через горячий башмак (для камер Sony) или через кабель TRS (для камер других марок и смартфонов). Поддержка стандарта UAC позволяет подключать приемник к настольному компьютеру или ноутбуку через кабель Type-C. Управление осуществляется кнопками на корпусе устройств, так что включать систему, переключать режимы моно/стерео, выбирать аналоговую или цифровую запись можно одним движением. Высокое качество звука на улице и в помещении Встроенный всенаправленный микрофон имеется не только в передатчике, но и в приемнике, что позволяет записывать интервью или закадровый голос без использования дополнительных микрофонов. Передача данных на частоте 2,4 ГГц обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 200 метров в пределах прямой видимости. В комплекте идет ворсовая ветрозащита для передатчика и приемника, которая помогает записывать качественный звук даже на улице. Длительное время работы Встроенные литиевые аккумуляторы позволяют радиосистеме работать до 8 часов без перерывов. Заряжаются устройства через порты USB-C, кабель для зарядки входит в комплект. Условия работы и хранения Температура рабочей среды Godox WEC-S Kit1 — от -10? до +50?. Для защиты во время транспортировки и хранения, комплект упакован в полужесткий футляр.

Отзывы о товаре Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, портативный передатчик со встроенным микрофоном
Вид микрофона
петличный, накамерный, портативный
Соотношение сигнал/шум
0
Диаграмма направленности
всенаправленный
Рабочая частота радиосистемы
от 2402 до 2480 МГц
Время работы от элемента питания
8 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Godox WEC-S Kit2 – радиосистема популярной линейки WEC, но разработана специально для камер Sony. Прецизионное крепление Sony Mi hotshoe позволяет устанавливать приемник быстро и точно, надежно фиксируя его на камере. При этом WEC-S Kit1 совместима с камерами других марок, смартфонами и даже компьютерами. Компактная система из одного передатчика и приемника со встроенным микрофоном подходит для ведения лекций, прямых трансляций, записи блогов и интервью. Сделать качественную запись получится и в тихом помещении, и на улице благодаря динамическому шумоподавлению и ворсовой ветрозащите в комплекте. Простое подключение и управление Технология Plug and Play позволяет быстро приступить к работе, не тратя время на дополнительные настройки. Передатчик крепится на одежде с помощью встроенной клипсы. Приемник подключается к камере через горячий башмак (для камер Sony) или через кабель TRS (для камер других марок и смартфонов). Поддержка стандарта UAC позволяет подключать приемник к настольному компьютеру или ноутбуку через кабель Type-C. Управление осуществляется кнопками на корпусе устройств, так что включать систему, переключать режимы моно/стерео, выбирать аналоговую или цифровую запись можно одним движением. Высокое качество звука на улице и в помещении Встроенный всенаправленный микрофон имеется не только в передатчике, но и в приемнике, что позволяет записывать интервью или закадровый голос без использования дополнительных микрофонов. Передача данных на частоте 2,4 ГГц обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 200 метров в пределах прямой видимости. В комплекте идет ворсовая ветрозащита для передатчика и приемника, которая помогает записывать качественный звук даже на улице. Длительное время работы Встроенные литиевые аккумуляторы позволяют радиосистеме работать до 8 часов без перерывов. Заряжаются устройства через порты USB-C, кабель для зарядки входит в комплект. Условия работы и хранения Температура рабочей среды Godox WEC-S Kit1 — от -10? до +50?. Для защиты во время транспортировки и хранения, комплект упакован в полужесткий футляр.
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Отзывы


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