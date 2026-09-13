Описание товара Радиосистема Godox WEC-S Kit1 накамерная

Godox WEC-S Kit2 – радиосистема популярной линейки WEC, но разработана специально для камер Sony. Прецизионное крепление Sony Mi hotshoe позволяет устанавливать приемник быстро и точно, надежно фиксируя его на камере. При этом WEC-S Kit1 совместима с камерами других марок, смартфонами и даже компьютерами. Компактная система из одного передатчика и приемника со встроенным микрофоном подходит для ведения лекций, прямых трансляций, записи блогов и интервью. Сделать качественную запись получится и в тихом помещении, и на улице благодаря динамическому шумоподавлению и ворсовой ветрозащите в комплекте. Простое подключение и управление Технология Plug and Play позволяет быстро приступить к работе, не тратя время на дополнительные настройки. Передатчик крепится на одежде с помощью встроенной клипсы. Приемник подключается к камере через горячий башмак (для камер Sony) или через кабель TRS (для камер других марок и смартфонов). Поддержка стандарта UAC позволяет подключать приемник к настольному компьютеру или ноутбуку через кабель Type-C. Управление осуществляется кнопками на корпусе устройств, так что включать систему, переключать режимы моно/стерео, выбирать аналоговую или цифровую запись можно одним движением. Высокое качество звука на улице и в помещении Встроенный всенаправленный микрофон имеется не только в передатчике, но и в приемнике, что позволяет записывать интервью или закадровый голос без использования дополнительных микрофонов. Передача данных на частоте 2,4 ГГц обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 200 метров в пределах прямой видимости. В комплекте идет ворсовая ветрозащита для передатчика и приемника, которая помогает записывать качественный звук даже на улице. Длительное время работы Встроенные литиевые аккумуляторы позволяют радиосистеме работать до 8 часов без перерывов. Заряжаются устройства через порты USB-C, кабель для зарядки входит в комплект. Условия работы и хранения Температура рабочей среды Godox WEC-S Kit1 — от -10? до +50?. Для защиты во время транспортировки и хранения, комплект упакован в полужесткий футляр.