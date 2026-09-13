Описание товара Беспроводная микрофонная система AVMATRIX WM12 SINGLE

Беспроводная микрофонная система AVMATRIX WM12 SINGLE обеспечивает высокое качество звука и бесперебойное соединение. Система WM12 SINGLE состоит из одного передатчика (TX) и одного приемника (RX). Передача сигнала на большие расстояния до 100 м Три ступени регулировки чувствительности. Режим MUTE. Четкий цветной TFT-ЖК-дисплей Двухканальный аудиовыход, USB-выход Длительная работа от батареи. До 15 часов Корпус-клипса для удобного крепления на одежде Профессиональная двухканальная аудиосистема Инновационное решение обеспечивает возможность одновременной работы двух человек, обеспечивая при этом оптимальную передачу звука. Передача на большое расстояние Беспроводные микрофоны используют нелицензируемый во всем мире диапазон частот 2,4 G и могут работать на расстояние прямой видимости до 100 м, что позволяет получать высококачественный звук даже в сложных условиях. Быстрое автоматическое сопряжение Быстрое автоматическое сопряжение, нет необходимости в сложных регулировках, одна секунда до начала воспроизведения звука. Подходит для прямой трансляции, записи и караоке, упрощая процесс начала работы и получения удовольствия от прослушивания музыки. Вход для внешнего микрофона На передатчике есть микрофонный вход, который позволяет подключать внешний микрофон, делая звучание вашего голоса более профессиональным и приятным. Три ступени регулировки чувствительности Наличие трехступенчатой регулировки чувствительности (низкая, средняя и высокая) в передатчике позволяет легко адаптировать его к различным условиям работы. Быстрое отключение звука Дважды нажмите кнопку питания передатчика, чтобы отключить микрофон. Это удобно для переключения, временной приостановки или настройки устройства в любой момент. Отличное шумоподавление Меховая ветрозащита эффективно подавляет шум ветра, делая ваш голос более четким и прозрачным. Два выходных канала аудио Два разъема 3,5 мм для универсальных подключений. Линейный выход подключается к микшерам, камерам, акустическим системам. Выход для наушников обеспечивает мониторинг звука в режиме реального времени. USB-выход USB-выход можно напрямую подключать к компьютеру и использовать в качестве источника для звуковой карты, расширяя свои возможности для решения различных задач. Четкий дисплей Четкий дисплей позволяет легко отслеживать состояние вашего беспроводного микрофона, например уровень громкости, заряда батареи и уровень радиосигнала передатчика и приемника. Длительное время автономной работы Встроенная литиевая батарея емкостью 300 мАч избавит от риска разрядки аккумулятора во время работы. Увеличено время сессии от одной зарядки, что устраняет перерывы в творческом процессе. Передатчик может использоваться до 15 часов, приемник - до 4 часов. Транспортный кейс К микрофону прилагается сумка для хранения, позволяющая брать его с собой куда угодно. Корпус-клипса Компактный, легкий и малогабаритный микрофон-клипса всегда готов к использованию, когда вас посетит вдохновение. Обширные области применения Микрофонная система WM12 может использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как селфи-медиа, спортивные видеоблоги, интервью, лекции, конференции, свадьбы и так далее.