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Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный

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Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 1
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 2
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 3
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 4
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 5
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 6
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 7
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 8
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 9
Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 передатчика, аудиокабель х2, ветрозащита x2, документация, зарядный футляр, кабель USB-C, приемник, чехол
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 1
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 2
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 3
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 4
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 5
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 6
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 7
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 8
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 9
  • Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706158
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 передатчика, аудиокабель х2, ветрозащита x2, документация, зарядный футляр, кабель USB-C, приемник, чехол
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х9
Вес, г.
400

Описание товара Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный

Saramonic представляет инновационную беспроводную радиосистему Blink500B2+, которая обеспечивает запись звука высокого качества от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные фотоаппараты и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема способна выводить звук в два устройства одновременно и снабжена отключаемым механизмом шумоподавления.

Отзывы о товаре Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 передатчика, аудиокабель х2, ветрозащита x2, документация, зарядный футляр, кабель USB-C, приемник, чехол
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic представляет инновационную беспроводную радиосистему Blink500B2+, которая обеспечивает запись звука высокого качества от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные фотоаппараты и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема способна выводить звук в два устройства одновременно и снабжена отключаемым механизмом шумоподавления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиосистема Blink500 B2+ универсальная all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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