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Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона

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Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 1
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 2
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 3
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 4
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 5
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 6
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 7
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 8
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 9
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 10
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 11
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 12
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 13
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 14
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 15
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 16
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 17
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 18
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 19
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 20
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 21
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 22
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 23
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 24
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 25
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 26
Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
прямое
Комплектация
чехол, кабель, ветрозащита, приемник, трансмиттер (передатчик)
Вид микрофона
петличный
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  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 2
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 3
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  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 5
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  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 7
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  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 10
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 11
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 12
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 13
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 14
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 15
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 16
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 17
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 18
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 19
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 20
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 21
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 22
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 23
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 24
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 25
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 26
  • Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722438
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
прямое
Комплектация
чехол, кабель, ветрозащита, приемник, трансмиттер (передатчик)
Вид микрофона
петличный
Динамический диапазон трансмиттера, дБ
86
Рабочая частота радиосистемы
от 2402 до 2480 МГц
Время работы от элемента питания
10 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300

Описание товара Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона

Беспроводная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 записывает звук моно на расстоянии до 300 м. В передатчик встроен аккумулятор емкостью 97 мА*ч, которого хватит на 10 ч записи. Зарядный футляр обеспечивает еще две полные зарядки. В комплекте два передатчика с магнитным креплением. Микрофон встроен, поэтому устройства компактны: при размерах 2.5 х 2.4 х 1.2 см весят по 7 г. Передатчики дополнены ворсовой ветрозащитой, магнитными прищепками и шнурками. Дополнительно их можно использовать как пульт дистанционного управления. Двойное нажатие кнопки на расстоянии до 50 м запустит запись или сделает снимок на смартфоне. Приемник оснащен разъемом USB Type-C для подключения к оборудованию для записи или обработки аудиосигнала. Записывает звук в диапазоне, доступном слуху человека: от 20 до 20 000 Гц. Частота дискретизации файлов – 24 бита/48 кГц, что при соотношении сигнал/шум свыше 70 дБ позволяет получать аудио в высоком разрешении с четким звучанием. Управлять радиосистемой и регулировать параметры звука можно в приложении Godox Mic. Godox Cube SC Kit 2 поддерживает функцию локатора Apple: после активации приложение Find My позволяет отслеживать местоположение устройства.

Отзывы о товаре Петличная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 для смартфона




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
прямое
Комплектация
чехол, кабель, ветрозащита, приемник, трансмиттер (передатчик)
Вид микрофона
петличный
Динамический диапазон трансмиттера, дБ
86
Рабочая частота радиосистемы
от 2402 до 2480 МГц
Время работы от элемента питания
10 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная радиосистема Godox Cube SC Kit 2 записывает звук моно на расстоянии до 300 м. В передатчик встроен аккумулятор емкостью 97 мА*ч, которого хватит на 10 ч записи. Зарядный футляр обеспечивает еще две полные зарядки. В комплекте два передатчика с магнитным креплением. Микрофон встроен, поэтому устройства компактны: при размерах 2.5 х 2.4 х 1.2 см весят по 7 г. Передатчики дополнены ворсовой ветрозащитой, магнитными прищепками и шнурками. Дополнительно их можно использовать как пульт дистанционного управления. Двойное нажатие кнопки на расстоянии до 50 м запустит запись или сделает снимок на смартфоне. Приемник оснащен разъемом USB Type-C для подключения к оборудованию для записи или обработки аудиосигнала. Записывает звук в диапазоне, доступном слуху человека: от 20 до 20 000 Гц. Частота дискретизации файлов – 24 бита/48 кГц, что при соотношении сигнал/шум свыше 70 дБ позволяет получать аудио в высоком разрешении с четким звучанием. Управлять радиосистемой и регулировать параметры звука можно в приложении Godox Mic. Godox Cube SC Kit 2 поддерживает функцию локатора Apple: после активации приложение Find My позволяет отслеживать местоположение устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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