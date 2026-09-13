Описание товара Радиосистема Godox WEC Kit2 накамерная

Godox WEC Kit2 – беспроводная радиосистема, состоящая из приемника и двух передатчиков со встроенным микрофоном для записи аудио при съемке видеоконтента в помещении и на улице. Ультракомпактная и легкая (вес передатчика всего 12 г) радиосистема включает в себя два передатчика (TX) со встроенным всенаправленным микрофоном и приемник (RX) с подключением TRS 3,5 мм. Бюджетная радиосистема высокого качества станет удобным инструментом для тех, кто ведет свой блог, читает лекции или берет интервью. Устройство Plug & Play Для работы с устройством типа Plug and Play не требуются специальные навыки: достаточно закрепить передатчик на одежде с помощью прочной встроенной клипсы, подключить через кабель приемник к камере или смартфону – и устройство готово к работе. Включение питания, сопряжение устройств, переключение режима моно/стерео, управление громкостью и активация шумоподавления осуществляются всего несколькими кнопками, что обеспечивает быстрый доступ ко всем необходимым функциям. Подключение приемника (RX) к камере или смартфону осуществляется через разъем TRS диаметром 3.5 мм с помощью комплектных проводов TRS-TRS и TRS-TRSS. Высокое качество звука на улице и в помещении Универсальная частота 2.4 ГГц обеспечивает стабильную передачу сигнала на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости), а встроенные всенаправленные микрофоны передатчиков - высокое качество звука. Функция шумоподавления и ворсовая ветрозащита с удобным креплением позволяют вести запись на улице или в шумном помещении. Функциональный приемник (RX) С помощью двухканального приемника WEC (RX) можно записывать моно и стерео дорожки. В режиме моно оба передатчика подключены к одной дорожке, в режиме стерео два канала будут разделены. Разделение дорожек может быть полезно при последующей раздельной обработке. Приемник удобно крепится с помощью встроенный клипсы в «холодный башмак» камеры. Длительное время работы Передатчики и приемник имеют встроенные аккумуляторы, которые заряжаются через порты USB-C (кабель зарядки входит в комплект). Полный заряд аккумуляторов дает возможность пользоваться радиосистемой полную смену - до 8 часов непрерывной работы. В комплект WEC Kit 2 входит зарядный кейс с индикацией процента заряда, который обеспечивает одновременную зарядку всех устройств и продлевает время автономной работы системы до 24 часов. Футляр для хранения Комплект WEC Kit упакован в полужесткий футляр для хранения и транспортировки радиосистемы. С этим компактным футляром устройство защищено от повреждений и его удобно брать с собой.