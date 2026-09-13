Описание товара Радиосистема Godox Magic XT1 накамерная

Godox Magic XT1 — двухканальная беспроводная микрофонная система нового поколения, оснащенная двумя ультракомпактными передатчиками, удобно размещаемыми прямо внутри приемника, выполняющего также роль зарядного футляра. Радиосистема Magic XT1 для двух спикеров может использоваться с цифровой камерой или смартфоном с разъемом USB-C или Lightning. Совместимость как с Android, так и с iOS устройствами делает Magic XT1 универсальным решением для записи звука высокого качества с любым мобильным устройством. Благодаря компактности и портативности, длительному времени работы и высокому качеству беспроводной передачи на частоте 2,4 ГГц радиосистема Magic XT1 отлично подходит для ведения прямой трансляции, интервью, лекций, записи коротких видео, съемки сюжетов на открытом воздухе и т.д. Полный комплект Система Magic XT1 «All-purpose Kit» включает в себя два передатчика со всенаправленными микрофонами, двухканальный приемник со встроенными точками зарядки для передатчиков, соединительные кабели 3,5 мм TRS-TRS, TRS-USB-C и TRS-Lightning, кабель для передачи данных USB-A - USB-C, ворсовую защиту, клипсы и магнитные крепления, а также «холодный башмак» и футляр для хранения. 2в1: Приемник и зарядный кейс Magic XT1 выполнен в оригинальном формфакторе, предусматривающем размещение двух передатчиков TX непосредственно в корпусе приемника RX. Встроенные точки зарядки позволяют одновременно заряжать оба передатчика, что обеспечивает их готовность к работе в любой момент. Такое конструктивное решение практически не увеличивает массу камеры и делает саму систему удобной для эксплуатации и хранения. На корпусе ресивера есть аудиовыход TRS 3,5 мм для записи звука на совместимые беззеркальные или зеркальные камеры, а также на мобильные устройства с разъемом USB-C или Lightning с помощью прилагаемых кабелей. Приемник с нижним зажимом в виде «холодного башмака» можно установить на камеру напрямую в «горячий башмак» камеры или при помощи высокого резьбового адаптера с «холодным башмаком». Для установки приемника на адаптер на зажиме предусмотрена резьба 1/4". Ультракомпактные передатчики Миниатюрные передатчики оснащены встроенными всенаправленными микрофонами, которые обеспечивают высококачественную запись звука даже в сложных условиях благодаря функции шумоподавления. Они поддерживают воспроизведение звука с частотой дискретизации 48 кГц/24 бита и имеют максимальный уровень шума 115 дБ. Быстрая и простая синхронизация с приемником позволяет минимизировать время на подготовку к записи. Два передатчика идеально подходят для интервью, прямых трансляций и видеоблогов с двумя спикерами. Компактные и легкие устройства можно удобно закрепить на одежде с помощью магнита или клипсы. Благодаря эргономичному дизайну и малому весу (всего 8 г), они не оттягивают одежду и практически незаметны в кадре. 3 режима записи Микрофонная система поддерживает три режима записи: моно, стерео и Safety Track (-6 дБ), что гарантирует получение качественного аудиоматериала и дополнительное сохранение данных в случае перегруза при записи. Дальность радиосигнала до 200 м Все компоненты системы могут взаимодействовать друг с другом на расстоянии до 200 м в пределах прямой видимости благодаря антенне с высоким коэффициентом усиления, работающей на частоте 2,4 ГГц. Magic XT1 сохраняет стабильную связь без помех даже в сложных условиях. Поддержка UAC Благодаря поддержке стандарта USB Audio Class (UAC), радиосистема Magic XT1 способна быстро передавать цифровой аудиосигнал на ПК посредством универсального разъема Type-C, что обеспечивает комфортную работу без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Удобное управление Приемник оснащен ярким сенсорным OLED-экраном и функциональными кнопками для быстрой настройки параметров устройства. Например, можно легко переключаться между режимами записи, включать интерфейс динамического шумоподавления, интерфейс низких частот 150 Гц и регулировать 10 уровней громкости для каждого передающего устройства и пр. Также можно отслеживать свой аудиосигнал в режиме реального времени. Длительное время автономной работы Несмотря на компактные размеры, система оснащена мощными встроенными аккумуляторами: время работы системы достигает 16 часов (время работы передатчика составляет 8 часов на одном заряде). Порт USB-C на приемнике позволяет зарядить аккумулятор всего за 2,5 часа.