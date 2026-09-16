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Polyphony & Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Polyphony & Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка

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Polyphony &amp; Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка - фото 1
Polyphony &amp; Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polyphony & Stephen Layton
Альбом (сингл)
Whitacre: Cloudburst
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Polyphony &amp; Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка - фото 1
  • Polyphony &amp; Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Polyphony & Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polyphony & Stephen Layton
Альбом (сингл)
Whitacre: Cloudburst
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cloudburst, I hide myself, I will wade out, Sleep, Go, lovely rose, When David heard, Hope, faith, live, love, With a lily in your hand, This marriage, Water night, A Boy and a girl, Her sacred spirit soars, Lux aurumque
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Polyphony & Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка

Камерный хор Polyphony был создан Стивеном Лейтоном в 1986 году для концерта в часовне Королевского колледжа в Кембридже. С тех пор хор регулярно давал концерты и делал записи, которые получили высокую оценку критиков по всему миру. Впервые на виниле издается одна из их самых известных записей Polyphony - альбом «Cloudburst», в который вошли произведения американского композитора Эрика Уитакра. Альбом был номинирован на премию «Грэмми» 2007 года в категории «Лучшее хоровое исполнение».

Отзывы о товаре Polyphony & Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polyphony & Stephen Layton
Альбом (сингл)
Whitacre: Cloudburst
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cloudburst, I hide myself, I will wade out, Sleep, Go, lovely rose, When David heard, Hope, faith, live, love, With a lily in your hand, This marriage, Water night, A Boy and a girl, Her sacred spirit soars, Lux aurumque
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Камерный хор Polyphony был создан Стивеном Лейтоном в 1986 году для концерта в часовне Королевского колледжа в Кембридже. С тех пор хор регулярно давал концерты и делал записи, которые получили высокую оценку критиков по всему миру. Впервые на виниле издается одна из их самых известных записей Polyphony - альбом «Cloudburst», в который вошли произведения американского композитора Эрика Уитакра. Альбом был номинирован на премию «Грэмми» 2007 года в категории «Лучшее хоровое исполнение».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Polyphony & Stephen Layton - Whitacre: Cloudburst (0034571995762) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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