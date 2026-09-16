Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка
Альбом Human Conditions, первоначально выпущенный на лейбле Hut Records в октябре 2002 года, развил успех Alone With Everybody сохранив новых поклонников, которых он приобрел благодаря этой пластинке. Это переиздание повторяет первое британское издание 2002 года и доступно на аудиофильском двойном виниле весом 180 г в разворачивающемся конверте. «Это прекрасный мир», — поет Эшкрофт в открывающем треке и ведущем сингле « Check The Meaning ». Его восьмиминутная композиция кажется кульминацией всей работы Эшкрофта на сегодняшний день — завораживающая гитарная партия, нарастающие струнные и тонкая оркестровка поддерживают текст, повествующий о борьбе любви со злом, и заканчиваются заверением Эшкрофта слушателя: «Все будет хорошо». Это мощное начало мощного альбома. « Buy It In Bottles » сохраняет интроспективность « The Drugs Don't Work », настроение, которое также можно найти в « Running Away » и « Lord I've Been Trying »; в то время как « Bright Lights » и « Paradise » представляют собой гимн рока. Когда Брайан Уилсон принимает участие в записи одного из ваших альбомов, это говорит о достижении определенного статуса; Ричард Эшкрофт продемонстрировал, что он может достойно держаться в такой компании; оба являются авторами песен, посвященных человеческой природе, и песня Уилсона « Nature Is The Law » великолепно завершает альбом Human Conditions.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитНаив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) винил...
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитApocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитThe Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитSonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (088807...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитRichard Ashcroft - Alone With Everybody (0805520241137) винилова...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитGang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитOutkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитDavid Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитWhitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитType O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитCurtis Mayfield - The Very Best Of (coloured) (0603497841967) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBrandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка