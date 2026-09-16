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Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка

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Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 1
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 2
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 3
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 4
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 5
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 6
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 7
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 8
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 9
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 10
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 11
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Human Conditions
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 2
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 3
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 4
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 5
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 6
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 7
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 8
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 9
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 10
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 11
  • Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Human Conditions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Check The Meaning, Buy It In Bottles, Bright Lights, Paradise, God In The Numbers, Science Of Silence, Man On A Mission, Running Away, Lord I've Been Trying, Nature Is The Law
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка

Альбом Human Conditions, первоначально выпущенный на лейбле Hut Records в октябре 2002 года, развил успех Alone With Everybody сохранив новых поклонников, которых он приобрел благодаря этой пластинке. Это переиздание повторяет первое британское издание 2002 года и доступно на аудиофильском двойном виниле весом 180 г в разворачивающемся конверте. «Это прекрасный мир», — поет Эшкрофт в открывающем треке и ведущем сингле « Check The Meaning ». Его восьмиминутная композиция кажется кульминацией всей работы Эшкрофта на сегодняшний день — завораживающая гитарная партия, нарастающие струнные и тонкая оркестровка поддерживают текст, повествующий о борьбе любви со злом, и заканчиваются заверением Эшкрофта слушателя: «Все будет хорошо». Это мощное начало мощного альбома. « Buy It In Bottles » сохраняет интроспективность « The Drugs Don't Work », настроение, которое также можно найти в « Running Away » и « Lord I've Been Trying »; в то время как « Bright Lights » и « Paradise » представляют собой гимн рока. Когда Брайан Уилсон принимает участие в записи одного из ваших альбомов, это говорит о достижении определенного статуса; Ричард Эшкрофт продемонстрировал, что он может достойно держаться в такой компании; оба являются авторами песен, посвященных человеческой природе, и песня Уилсона « Nature Is The Law » великолепно завершает альбом Human Conditions.

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Human Conditions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Check The Meaning, Buy It In Bottles, Bright Lights, Paradise, God In The Numbers, Science Of Silence, Man On A Mission, Running Away, Lord I've Been Trying, Nature Is The Law
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Альбом Human Conditions, первоначально выпущенный на лейбле Hut Records в октябре 2002 года, развил успех Alone With Everybody сохранив новых поклонников, которых он приобрел благодаря этой пластинке. Это переиздание повторяет первое британское издание 2002 года и доступно на аудиофильском двойном виниле весом 180 г в разворачивающемся конверте. «Это прекрасный мир», — поет Эшкрофт в открывающем треке и ведущем сингле « Check The Meaning ». Его восьмиминутная композиция кажется кульминацией всей работы Эшкрофта на сегодняшний день — завораживающая гитарная партия, нарастающие струнные и тонкая оркестровка поддерживают текст, повествующий о борьбе любви со злом, и заканчиваются заверением Эшкрофта слушателя: «Все будет хорошо». Это мощное начало мощного альбома. « Buy It In Bottles » сохраняет интроспективность « The Drugs Don't Work », настроение, которое также можно найти в « Running Away » и « Lord I've Been Trying »; в то время как « Bright Lights » и « Paradise » представляют собой гимн рока. Когда Брайан Уилсон принимает участие в записи одного из ваших альбомов, это говорит о достижении определенного статуса; Ричард Эшкрофт продемонстрировал, что он может достойно держаться в такой компании; оба являются авторами песен, посвященных человеческой природе, и песня Уилсона « Nature Is The Law » великолепно завершает альбом Human Conditions.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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