J.J. Cale - Guitar Man (5060525434358) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Guitar Man
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722239
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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060525434358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Guitar Man
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Death In The Wilderness, It's Hard To Tell, Days Go By, Low Down, This Town, Guitar Man, If I Had A Rocket, Perfect Woman, Old Blue, Doctor Told Me, Miss Ol' St. Louie, Nobody Knows
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара J.J. Cale - Guitar Man (5060525434358) виниловая пластинка
"Guitar Man" - двенадцатый студийный альбом 1996 года гитариста и певца Джей Джей Кейла. Впервые на виниле!. Переиздание на 180-ти граммовом виниле включает CD-версию альбома. Джей Джей Кейл (настоящее имя Джон Уэлдон Кейл) - американский певец, гитарист, автор песен. Наибольшую известность получил как автор песен "After Midnight" и "Cocaine", ставших популярными в исполнении Эрика Клэптона, "Call Me the Breeze" и "I Got the Same Old Blues", исполненных Lynyrd Skynyrd.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060525434358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Guitar Man
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Death In The Wilderness, It's Hard To Tell, Days Go By, Low Down, This Town, Guitar Man, If I Had A Rocket, Perfect Woman, Old Blue, Doctor Told Me, Miss Ol' St. Louie, Nobody Knows
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
"Guitar Man" - двенадцатый студийный альбом 1996 года гитариста и певца Джей Джей Кейла. Впервые на виниле!. Переиздание на 180-ти граммовом виниле включает CD-версию альбома. Джей Джей Кейл (настоящее имя Джон Уэлдон Кейл) - американский певец, гитарист, автор песен. Наибольшую известность получил как автор песен "After Midnight" и "Cocaine", ставших популярными в исполнении Эрика Клэптона, "Call Me the Breeze" и "I Got the Same Old Blues", исполненных Lynyrd Skynyrd.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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