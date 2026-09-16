Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка
«Aviary» — пятый студийный альбом американской певицы Джулии Холтер выпущенный 26 октября 2018 года на лейбле Domino Records. Название альбома взято из строки из рассказа Этель Аднан: «Я оказалась в вольере, полном кричащих птиц». Альбом исследует темы памяти, шума и хаоса разума в бурном мире. Альбом состоит из 15 треков общей продолжительностью 90 минут. В песнях используются разнообразные инструменты и стили, такие как камерный поп, электроакустика, экспериментальный рок и средневековая полифония. Вокал Холтер варьируется от воздушного до оперного, часто многослойный и гармонизированный. Тексты песен вдохновлены такими поэтами, как Сафо, Данте и Фрэнк О’Хара. Альбом был записан в домашней студии Холтер в Лос-Анджелесе при участии её коллег Кенни Гилмора и Коула MGN. В записи альбома также приняли участие Лондонский симфонический оркестр и волынщик Таши Вада. Альбом получил признание музыкальных критиков, которые высоко оценили его оригинальность, креативность и эмоциональность. Средняя оценка альбома на Metacritic составляет 87 из 100 на основе 25 рецензий
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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