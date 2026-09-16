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Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка

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Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 1
Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 2
Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 3
Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 4
Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 5
Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 6
Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 7
Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 8
Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Aviary
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 1
  • Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 2
  • Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 3
  • Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 4
  • Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 5
  • Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 6
  • Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 7
  • Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 8
  • Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828041718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Aviary
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Turn The Light On, Whether, Chaitius, Voce Simul, Emergency, Another Dream, I Shall Love 2, Underneath The Moon, Colligere, In Gardens' Muteness, I Would Rather See, Les Jeux To You, Words I Heard, I Shall Love 1, Why Sad Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка

«Aviary» — пятый студийный альбом американской певицы Джулии Холтер выпущенный 26 октября 2018 года на лейбле Domino Records. Название альбома взято из строки из рассказа Этель Аднан: «Я оказалась в вольере, полном кричащих птиц». Альбом исследует темы памяти, шума и хаоса разума в бурном мире. Альбом состоит из 15 треков общей продолжительностью 90 минут. В песнях используются разнообразные инструменты и стили, такие как камерный поп, электроакустика, экспериментальный рок и средневековая полифония. Вокал Холтер варьируется от воздушного до оперного, часто многослойный и гармонизированный. Тексты песен вдохновлены такими поэтами, как Сафо, Данте и Фрэнк О’Хара. Альбом был записан в домашней студии Холтер в Лос-Анджелесе при участии её коллег Кенни Гилмора и Коула MGN. В записи альбома также приняли участие Лондонский симфонический оркестр и волынщик Таши Вада. Альбом получил признание музыкальных критиков, которые высоко оценили его оригинальность, креативность и эмоциональность. Средняя оценка альбома на Metacritic составляет 87 из 100 на основе 25 рецензий



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828041718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Aviary
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Turn The Light On, Whether, Chaitius, Voce Simul, Emergency, Another Dream, I Shall Love 2, Underneath The Moon, Colligere, In Gardens' Muteness, I Would Rather See, Les Jeux To You, Words I Heard, I Shall Love 1, Why Sad Song
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Aviary» — пятый студийный альбом американской певицы Джулии Холтер выпущенный 26 октября 2018 года на лейбле Domino Records. Название альбома взято из строки из рассказа Этель Аднан: «Я оказалась в вольере, полном кричащих птиц». Альбом исследует темы памяти, шума и хаоса разума в бурном мире. Альбом состоит из 15 треков общей продолжительностью 90 минут. В песнях используются разнообразные инструменты и стили, такие как камерный поп, электроакустика, экспериментальный рок и средневековая полифония. Вокал Холтер варьируется от воздушного до оперного, часто многослойный и гармонизированный. Тексты песен вдохновлены такими поэтами, как Сафо, Данте и Фрэнк О’Хара. Альбом был записан в домашней студии Холтер в Лос-Анджелесе при участии её коллег Кенни Гилмора и Коула MGN. В записи альбома также приняли участие Лондонский симфонический оркестр и волынщик Таши Вада. Альбом получил признание музыкальных критиков, которые высоко оценили его оригинальность, креативность и эмоциональность. Средняя оценка альбома на Metacritic составляет 87 из 100 на основе 25 рецензий


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julia Holter - Aviary (0887828041718) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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